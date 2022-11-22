Dünya’nın 3’üncü büyük yeraltı gölünde profesyonel keşif çalışması

Antalya’nın İbradı ilçesinde bulunan Altınbeşik Mağarasının ancak profesyonel ve eğitim almış mağaracıların tırmanış yapabildiği ikinci katında keşif yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli parklar Genel Müdürlüğü Mağara Koruma Şubesi tarafından koordine edilen keşif gezisine Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü Mağara Koruma Biriminin katılımıyla gerçekleşti. Yaklaşık 8 saat süren keşif çalışmasına Ege Mağara Araştırma ve Koruma Derneği’nden Ümit Günhan, Anadolu Speleoloji Grubu Derneği’nden Mert Gürbüz, Ege Üniversitesi Mağara Araştırma Kolu’ndan Poyraz Rona Uhri ve Büşra Ayhan rehberlik etti. Çalışmalara Akdeniz Üniversitesi Mağara Araştırmaları Topluluğu’nun malzeme desteği verdi.

İsmini üzerindeki Altınbeşik tepesinden alan ve 1994 yılında Milli Park statüsüne kavuşan Altınbeşik Mağarası Dünya’nın 3’üncü Türkiyenin ise en büyük yeraltı gölüne ev sahipliği yapıyor. Mağaranın ziyarete açık olan 200 metrelik kısmı rehber eşliğinde şişme bot ile gezilebilirken yaklaşık 50 metre tırmanış ile çıkılabilen 2. katına ancak profesyonel ve eğitim almış mağaracılar tarafından tırmanış ekipmanları ile erişilebiliyor.