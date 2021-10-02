Dünya Yaşlılar Günü’nde huzurevi sakinleri unutulmadı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı Halil Akyüz Huzurevi’nde kalan huzurevi sakinlerinin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü mangal partisiyle kutladı.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halil Akyüz Huzurevi’nde yaşamlarını sürdüren yaşlı bireyler 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü renkli bir etkinlikle kutladı. Yaşlılar için mangal partisi düzenlenirken, hediyeler verildi. Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Cemil Böcek ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Songül Zengin de katıldı.

Sağlıklı ömürler diledi

Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek sohbet eden Güven Ulutekin, hal ve hatırlarını sordu. Ulutekin, “Dünya Yaşlılar Günü’nde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler hayatın olgunluk çağındasınız. Burada hayatınızı güzel bir şekilde geçirmeniz için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. Sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.

Huzurevi personeline pandemi teşekkürü

Pandemi döneminde çok zorlu bir süreç yaşandığını ama Halil Akyüz Huzurevi’nin bu dönemi başarılı şekilde geçirdiğini belirten Güven Ulutekin huzurevi personeline teşekkür etti. Personele teşekkür belgesi veren Ulutekin, “Ailenizden çocuklarınızdan ayrı kaldığınız dönemler oldu. Tek amacınız buradaki yaşlı büyüklerimizin bu dönemi sağlıklı şekilde atlatmalarıydı. Bizlere emanet edilen yaşlılarımıza çok iyi baktınız. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in de sizlere selamlarını iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Çok güzel hizmetler görüyoruz

Huzurevi sakinlerinden 81 yaşındaki Şaban Büyüktaf, Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerini bu özel günde unutmadığını söyleyerek, “Evimizde görmediğimiz hizmetleri burada görüyoruz. Örneğin hemşireler düzenli olarak sağlığımızı kontrol eder, yemeklerimiz, kıyafetlerimiz odalarımız her zaman temizdir. Burada kalmaktan çok mutluyuz” dedi.