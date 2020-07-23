Dünya şampiyonunun Müşerref Özdemir’in adı spor tesislerine verildi
KEMER’İN GURURU DÜNYA KARATE ŞAMPİYONU MÜŞERREF ÖZDEMİR’İN ADI ARSLANBUCAK MAHALLESİNDEKİ BELEDİYE SPOR TESİSLERİNE VERİLDİ.
Kemer’in gururu dünya karate şampiyonu Müşerref Özdemir’in adı Arslanbucak Mahallesindeki belediye spor tesislerine verildi.
Şili’de dünya karate şampiyonu olan Müşerref Özdemir’in adının belediyenin spor tesislerine verilmesinin karara bağlanmasının ardından, şampiyon karatecinin adının yazılı olduğu tabela spor tesislerindeki yerini aldı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Müşerref Özdemir’in Şili’de düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası’nda kendi kilosunda dünya şampiyonu olduğunu hatırlatarak, Kemer’i gururlandırdığını söyledi. Başkan Topaloğlu, Özdemir’i elde ettiği başarısından dolayı meclis kararıyla 50 tam altınla ve antrenörü Emin Akar’ı da 10 tam altınla ödüllendirdiklerini ifade ederek, "Arslanbucak Mahallesindeki belediyemize ait sosyal tesise kızımızın ismini buraya verecektik. Bu kararı meclis kararıyla aldık. Sosyal tesislerindeki çalışmalar bitti ve kızımızın ismini buraya verdik. Biz her zaman sporun ve sporcuların yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Kızımıza bundan sonraki spor hayatında başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.
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