Dünya şampiyonu olarak gururlandırdılar

Benay Balcı ve Merve Peker, Özel Sporcular Down Masa Tenisi Dünya Şampiyonası’nda önemli bir başarı yakalayarak dünya şampiyonu oldu.

Çekya’nın Nymburk şehrinde düzenlenen Özel Sporcular Down Masa Tenisi Dünya Şampiyonası’nda Özel Sporcular Down Kadın Masa Tenisi Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu. Antalya Özel Sporcular İl Temsilcisi Tansu Konca ile Özel Sporcular Down Kadın Masa Tenisi Milli Takımı oyuncularından Benay Balcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile buluştu. Çiftlerde Merve Peker ile birlikte şampiyon olan Balcı, aldığı madalyalarla birlikte başarısını ve mutluluğunu Başkan Böcek ile paylaştı.

“Özel sporcularımızın yanındayız”

Sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, Benay Balcı’yı ve Özel Sporcular Down Kadın Masa Tenisi Milli Takımı oyuncularını tebrik etti. Böcek, “Özel sporcularımız başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor. Bu özel kardeşlerimiz desteklendikleri, kendilerine imkan verildiği zaman neleri başarabileceklerini bizlere gösteriyor. Ay-yıldızlı bayrağımızı ve Antalya’mızı, Çekya’da ve farklı ülkelerde düzenlenen şampiyonlarda başarıyla temsil eden Benay kardeşimiz başta olmak üzere tüm sporcularımızı kutluyorum” dedi.

Başkan Böcek ziyaretin anısına Benay Balcı’ya hediye takdim etti.