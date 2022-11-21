Dünya şampiyonu milli güreşçi, sponsoru CW Enerji’yi unutmadı

CW Enerji, sponsor olarak destek verdiği Dünya şampiyonu Milli Güreşçi Yasemin Adar Yiğit’i ağırladı. Fabrika çalışanları ile bir araya gelen Yiğit, CW Enerji Ailesine destekleri için teşekkür etti.

Ziyarette konuşan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Türkiye’de kadın güreşine öncülük eden Yiğit’in başarıları ile gurur duyduklarını söyledi. Sarvan, Milli sporcumuz Yasemin Adar Yiğit’e sponsor olmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Türkiye’ye adını 2016’da Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda duyuran Yiğit, ülkemize kadınlarda ilk altın madalyayı kazandırdı. Yasemin Türk kadın güreşinde yeni bir sayfa açtı ve birçok kadına örnek oldu. Dünyanın zirvesinde yer alma başarısı gösteren Yasemin, bizleri gururlandırmaya devam ediyor” dedi.

CW Enerji olarak Yiğit’e destek olmaktan gurur duyduklarını dile getiren Sarvan, ülkemizin bayrağını dünyada dalgalandıran genç sporcunun her zaman yanında yer almaya ve kendisine her zaman destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

"Türkiye’de kadın güreşine öncülük etmeye devam edeceğim"

Başarılarına her geçen gün yenilerini eklediğini belirten Milli Güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit de, “Kadınlara başarılarımla örnek olduğum için oldukça mutlu ve gururluyum. Kadın güreşine verdikleri destek için CW Enerji Ailesine çok teşekkür ediyorum. CW Enerji her zaman yanımda yer aldı. Destekleriyle Türkiye’de kadın güreşine öncülük etmeye devam edeceğim” diye konuştu.