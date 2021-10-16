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Dünya Kadın Çiftçiler Gününü paintboll oynayarak kutladılar

Antalya’nın Aksu ilçesinde Dünya Kadın Çiftçiler Günü Aksu Kaymakamlığı ve Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan etkinliklerle kutlandı.

ANTALYA 16.10.2021, 15:08
Dünya Kadın Çiftçiler Gününü paintboll oynayarak kutladılar

Antalya’nın Aksu ilçesinde Dünya Kadın Çiftçiler Günü Aksu Kaymakamlığı ve Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan etkinliklerle kutlandı.

Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ve Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal, bu güne özel ilk ziyaretini Kundu’da örtü altı domates yetiştiren ve bir böbreğini eşine veren Suzan Çakır’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular ve gününü kutladılar.

Bu ziyaretin ardından Aksu’da üreticilik yapan 15 kadın çiftçi için paintboll etkinliği düzenlendi. Dünya Kadınlar Gününü paintboll oynayarak kutlayan kadın çiftçiler bu organizasyondan çok mutlu olduklarını dile getirdiler. Kadın üreticiler, daha sonra kendileri için bir otelde düzenlenen yemek programının ardından pasta kesimiyle günü tamamladılar.

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