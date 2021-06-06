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Dünya Çevre Günü konserlerle kutlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü konserlerle kutladı. Yerel sanatçılar kentin 8 farklı noktasında çevre konserleri vererek, farkındalık oluşturdu.

ANTALYA 06.06.2021, 13:37
Dünya Çevre Günü konserlerle kutlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü konserlerle kutladı. Yerel sanatçılar kentin 8 farklı noktasında çevre konserleri vererek, farkındalık oluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, dünyayı tehdit eden çevre kirliliğine dikkat çekmek ve çevre duyarlılığı oluşturmak adına kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde konserler düzenledi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Müzik Kentin Kalbinde etkinliği çerçevesinde 40 yerel sanatçı, kentin 8 farklı noktasında çevre konserleri verdi. Beach Park Varyant Meydanı, Kepez Şehit Polis Kadir Can Parkı, Konyaaltı Expo2016 Parkı (Toros Mah.), Fener Mahallesi Halısaha Yanı, Karaalioğlu Parkı Vatan Kahvesi arkası, Kızıltoprak Şehitler Parkı, Cam Piramit Piramit Kafe Yanı, Kepez Şehitler Parkı’ndaki konserlerde Çevre Günü şarkılarla kutlanırken, farkındalık oluşturuldu. 3 saat boyunca sahnede kalan yerel sanatçılar, performansları ile beğeni topladı. Antalyalılar, şarkılara dans ve alkışlarla eşlik etti.
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