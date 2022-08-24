Dünya 3’üncüsü güreşçi altınla ödüllendirildi
Bulgaristan’ın Sofya şehrinde yapılan U20 Gençler Güreş Dünya Şampiyonasında, dünya 3’üncüsü olan Korkutelili İsmail Küçüksolak Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan tarafından altın ile ödüllendirildi.
Bulgaristan’ın Sofya şehrinde yapılan U20 Gençler Güreş Dünya Şampiyonasında, dünya 3’üncüsü olan Korkutelili İsmail Küçüksolak Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan tarafından altın ile ödüllendirildi.
Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, “Bulgaristan’ın Sofya şehrinde yapılan U20 Gençler Güreş Dünya Şampiyonasında, Ülkemizi, Antalya’mızı temsil eden ve müsabakalarda dünya 3’üncüsü olan İsmail Küçüksolak’ı başarısından dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonraki müsabakalarda da başarılar diliyorum” dedi.
İsmail Küçüksolak, Gua’lı rakibini 10-0 /Koreli Rakibini 10-0 / Gürcistan’lı rakibini 6-5 yenerek ismini yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Amerikalı rakibini 5-0 öndeyken talihsiz bir şekilde 9-7 yenilen Küçüksolak, 3’üncülük-5’incilik müsabakasında Ukraynalı rakibini 11-1 teknik üstünlük ile galip gelmeyi başardı ve Dünya üçüncüsü oldu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|7
|2. Başakşehir
|3
|7
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Gaziantep FK
|3
|7
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Adana Demirspor
|3
|6
|7. Giresunspor
|3
|6
|8. Galatasaray
|3
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0