Dünü, bugünü ve yarını ile arıcılık online konferansta konuşulacak

Türkiye Arıcılar Merkez Birliği ve Güvenilir Ürün Platformu bir etkinliğe hazırlanıyor. Bugüne kadar arı ürünleri ve arıcılık konusunda önemli etkinliklere imza atan her iki kuruluş bu defa arıcılık sektörünün tüm yönleriyle konuşulacağı ‘Arıcılığın Dünü, Bugünü, Yarını’ başlığı ile online bir konferans düzenliyor.

TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Prof.Dr.Yunus Kılıç’ın açılışını yapacağı toplantıda, konunun uzmanları arıcılıkla ilgili görüş ve önerilerini anlatacak .Etkinlikte, üretici birliklerinin önemi, arıcılığın sürdürülebilirliği için yapılması gerekenler, sözleşmeli arıcılık gündeme taşınacak. Hem akademisyenler hem de Türkiye Arıcılar Birlik Başkanları’nın konuşma yapacağı etkinliğin sonunda arıcılara kovan dağıtılacak.

22 Haziran Salı 19.00’da başlayacak etkinlikte, Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin ayrıntılı bir değerlendirme yapacak. Etkinliğin oturum moderatörlüklerini ise Ekonomi Gazetecileri Derneği ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ile Bilal Emin Turan üstleniyor.

Etkinlikte Prof. Dr. Gamze Saner, Erzurum İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Taner Bayır, Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Banu Yücel, Elazığ İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, Arıcılık Uzmanı Ziraat Yük. Mühendisi Taylan Samancı ve Arı Ürünleri Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı arıcılığın geleceği ve sözleşmeli arıcılık hakkında konuşma yapacaklar.