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Dumlupınar Bulvarı doğu aksı yarın trafiğe kapatılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 3. Aşama Raylı Sistem Projesi kapsamındaki asfalt çalışması nedeniyle Dumlupınar Bulvarı’nın doğu aksının bir bölümü yarın trafiğe kapatılacak. Ulaşım çalışma boyunca yan yollardan sağlanacak.

ANTALYA 27.05.2021, 15:01
Dumlupınar Bulvarı doğu aksı yarın trafiğe kapatılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 3. Aşama Raylı Sistem Projesi kapsamındaki asfalt çalışması nedeniyle Dumlupınar Bulvarı’nın doğu aksının bir bölümü yarın trafiğe kapatılacak. Ulaşım çalışma boyunca yan yollardan sağlanacak.

Antalya 3. Aşama Raylı Sistem Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında Dumlupınar Bulvarı ile Adnan Selekler Caddesi kesişim kavşağının (Menzil Kavşağı) doğu aksında asfalt çalışma yapılacak. Bu nedenle Dumlupınar Bulvarı’nın bir bölümü 28 Mayıs Cuma günü saat 20.00 itibariyle trafiğe kapatılacak. Asfalt çalışmasının 3 Haziran Perşembe günü tamamlanması bekleniyor.

Yetkililer, asfalt çalışmaları süresince; Konyaaltı istikametinden Otogar istikametine gidecek olan araçların; Dumlupınar Bulvarı Doğu yan yolunu, Adnan Selekler Caddesi istikametinden Otogar istikametine gidecek olan araçların ise İller Bankası Yonca Kavşağından “U’’ dönüşü yaparak yine Dumlupınar Bulvarı Doğu yan yolunu kullanmaları gerektiğini açıkladı. Vatandaşların mağdur edilmemesi ve trafik akışının sürekliliğinin sağlanması açısından projenin tüm aşamalarında bilgilendirme yapılacağını belirten yetkililer, vatandaşların yönlendirme levhalarını dikkate almalarını istedi.
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