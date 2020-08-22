Düden Şelalesi’nde ziyaretçilerin güvenliği için önlem alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Düden Şelalesi’nde ziyaretçilerin güvenliği için bariyer çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında suyun debi ve kuvvetinin yüksek olduğu yerler demir bariyerlerle çevrildi.

Antalya’nın doğa harikalarından biri olan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ANSET şirketi tarafından işletilen Düden Şelalesi’nde suyun debi ve kuvveti nedeniyle can güvenliği açısında risk içeren alanlar demir bariyerler ile çevrelendi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada yaklaşık 300 metre uzunluğunda bir alana bariyer konuldu.

Özellikle yaz aylarında turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Düden Şelalesi’nde yapılan çalışmayı güvenlik yönünden önemsediklerini belirten yetkililer, ziyaretçilerin şelaleyi daha rahat gezebileceğini, bariyerler önünde daha güvenli bir şekilde fotoğraf çektirebileceğini dile getirdi.