Düden Şelalesi’nde ziyaretçilerin güvenliği için önlem alındı
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİĞİ DÜDEN ŞELALESİ’NDE ZİYARETÇİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN BARİYER ÇALIŞMASI YAPILDI.
Antalya Büyükşehir Belediyesi yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Düden Şelalesi’nde ziyaretçilerin güvenliği için bariyer çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında suyun debi ve kuvvetinin yüksek olduğu yerler demir bariyerlerle çevrildi.
Antalya’nın doğa harikalarından biri olan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ANSET şirketi tarafından işletilen Düden Şelalesi’nde suyun debi ve kuvveti nedeniyle can güvenliği açısında risk içeren alanlar demir bariyerler ile çevrelendi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada yaklaşık 300 metre uzunluğunda bir alana bariyer konuldu.
Özellikle yaz aylarında turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Düden Şelalesi’nde yapılan çalışmayı güvenlik yönünden önemsediklerini belirten yetkililer, ziyaretçilerin şelaleyi daha rahat gezebileceğini, bariyerler önünde daha güvenli bir şekilde fotoğraf çektirebileceğini dile getirdi.
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