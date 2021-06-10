Düden Park’a Emekli Kahvesi yapılıyor

Antalya Büyükşehir Belediye’sinin tüm ilçelerde hayata geçirmeyi hedeflediği Emekli Kahvesi Projesi’nin ilki için Düden Park içerisinde çalışma başladı.

Yoğun emekli nüfusunun yaşadığı Muratpaşa İlçesi’ndeki Düden Parkı içerisinde Emekli Kahvesi sosyal tesisinin inşa çalışmalarına başlandı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından emekli vatandaşların emeklilik süreçlerini daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri ve kaliteli vakit geçirebilmeleri amacıyla Düden Parkı içerisinde atıl durumda olan bina “Emekli Kahvesi” olarak düzenleniyor. Binada bakım ve tadilat işleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar ferah ve nezih bir ortamda vakit geçirebileceği emekli kahvesinde keyifli sohbet edip ücretsiz çaylarını içerek, dinlenme fırsatı bulacak.

Emekli Kahvesi’nin tüm ilçelerde vatandaşlarla buluşacağını ifade eden yetkililer, Düden Parkı ile aynı zamanda İsmet İnönü Kent Parkında da çalışmalara başlandığı belirtildi.