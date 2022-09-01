Düden Çayı’nın denizle buluştuğu noktada deniz dibi temizliği yapılacak

Muratpaşa Belediyesi bünyesindeki Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) 17 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde Düden Çayı’nın Cırnık Köprüsü bölümünde çevre, çayın denizle buluştuğu noktada deniz dibi temizliği gerçekleştirecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin kentin ortak aklını inşa etmek, kent ve kentlilik bilincini geliştirmek için çalışmalarına devam eden sivil toplum merkezi ASSİM, 17 Eylül Cumartesi, Let’s Do It Vakfı’nca dünya çapında gerçekleştirecek Dünya Temizlik Günü etkinliklerine Antalya’dan destek vermeye hazırlanıyor.

Çöp körlüğü

ASSİM’de yer alan sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Çevre Platformu, 17 Eylül öncesi Let’s Do It Antalya temsilcisi Burak Karacaören’le toplantı yaptı. ASSİM Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Çiçek, Dünya Temizlik Günü’nün farkındalık oluşturarak çöp körlüğünü yenmeyi, çevre kirliliğini azaltmayı ve gençlerin sürdürebilir projeler üretmesini teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.

Gönüllü katılımı

Çiçek, 17 Eylül’de hem karada hem de olacaklarını söyledi. Düden Çayı’nın Cırnık Köprüsü bölümünde çevre temizliği yapacaklarını aktaran Çiçek, çayın denize döküldüğü noktada da deniz dibi temizliği gerçekleştireceklerini dile getirdi.