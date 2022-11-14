Duacı, Korkuteli ve Çankaya’yı birbirine bağlayacak yol çalışmaları sürüyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Duacı, Korkuteli ve Çankaya’yı birbirine bağlayarak, şehir içi trafiğini rahatlatacak yolun devam eden çalışmalarını inceledi.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir tarafını konforlu yollarla birbirine bağlıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, şehrin trafik yükünü azaltacak yolların yapım çalışmalarını inceledi. Araziyi gezerek, bürokratlarından yol çalışmaları ile ilgili bilgi alan Başkan Tütüncü, ilçeye konforlu yollar kazandırmak için gece gündüz çalışan ekiplere de kolaylıklar diledi. Şehrin trafiğini rahatlatabilmek amacıyla ilçede alternatif yollar açıldığını belirten Başkan Tütüncü, “Biz hiçbir mazeretin arkasına sığınmıyoruz. Ortaya sadece hedeflerimizi koyuyoruz, hedeflerimize giden yolda gerekli çalışma neyse onları yapıyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin hizmetine nice nice konforlu yollar kazandırmak” dedi.

Şehir trafiğini rahatlatacak

Antalya’ya şehir içi trafiğini rahatlatacak yeni yolların kazandırılacağına değinen Başkan Tütüncü, “Bu yol Duacı, Korkuteli ve Çankaya’yı birbirine bağlayacak, şehir içi trafiğini rahatlatan son derece önemli bir yol haline geliyor. Çünkü yaz aylarında özellikle Duacı’dan geçerek, Kepez’e ulaşmak isteyen birçok hemşehrimiz oluyor. Korkuteli yolunu kullanarak, Kepez’in merkezine ulaşmak isteyen hemşehrilerimiz oluyor. Biz onların ‘Trafikte daha az vakit geçirmeliyiz, trafiği rahatlatmalısınız, bize alternatif yollar açmalısınız’ taleplerine kayıtsız kalamazdık. Hiçbir mazeretin ardına sığınmadan ekiplerimizle dağları kesiyoruz, dereleri dolduruyoruz ve güzel güzel yollar yapıyoruz. Bu yollar ulaşıma bambaşka bir güzellik sağlayacak” diye konuştu.