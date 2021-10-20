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DSİ’den dere yatağı ve kanallarda temizlik çalışması

Devlet Su İşleri (DSİ ) Finike 13. Bölge Müdürlüğüne bağlı iş makineleri Kumluca genelindeki kanal, dere yatağı ve kesiklerde temizleme çalışmaları yapıyor.

ANTALYA 20.10.2021, 11:01
DSİ’den dere yatağı ve kanallarda temizlik çalışması

Devlet Su İşleri (DSİ ) Finike 13. Bölge Müdürlüğüne bağlı iş makineleri Kumluca genelindeki kanal, dere yatağı ve kesiklerde temizleme çalışmaları yapıyor.

DSİ 13. Bölge Müdürlüğüne bağlı iş makineleri, Mavikent Mahallesindeki Yapraklı, Akdere ve Akınca derelerinde temizlik çalışmalarını tamamladı. Çalışmalarla bir an önce Beykonak Mahallesindeki Akmaz Deresinin denizle buluşan noktasında temizlik hedefleniyor. Edinilen bilgiye göre, Kumluca Göksu Deresi, Mavikent Yapraklı, Akınca ve Akdere, Kumluca Merkez Üleşik Deresi, Hacıveliler Baysı Dereleri temizlendi. Karacaören ve Çayiçi Bölgesinde Alakır Deresi’nde DSİ’ye ait iki adet dozer çalışmalarını sürdürüyor.

DSİ yetkileri, bazı bölgelerde temizlik yaptık demelerine rağmen vatandaşın temizlenmedi diye şikayet etmesinin nedenini ise mülkiyet problemleri ve servis yolu olmayan yerlere girilememesi olduğunu belirtti.

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