Drag şampiyonları Kepez’de belli olacak

Kepez Belediyesi’nin Odabaşı Mahallesi’nde hizmete kazandırdığı Kepez Drag Pisti, Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun(TMF), yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası 3. ve 4. Ayak final yarışlarına ev sahipliği yapacak. Heyecan dolu yarışlar, 22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kepez Drag Pisti’nde motosikletlerin 402 metre süren yarışı Süper Street, Pro Street, Street2, Street750, Street600, Standart1, Standart2, Pro300 ve Kadınlar sınıfında düzenlenecek. Yarışlar 22 Ekim Cumartesi günü antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak ve aynı gün 3.Ayak yarışları, 23 Ekim Pazar günü ise birbirinden heyecanlı yarışlar 4. Ayak yarışlarıyla devam edecek. Birincilik kupası için kıyasıya mücadele eden ve dereceye giren sporculara günün sonundan ödülleri takdim edilecek.