Döşemealtı’nın “Nar Taneleri” Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasında

Mersin’de düzenlenen Türkiye Voleybol Federasyonu Altyapılar Türkiye Şampiyonasına katılan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Küçük Kız Voleybol takımı oynadığı 4 maçını da kazanarak Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasına girmeyi başardı. Döşemealtı’nın Nar Taneleri 4 maçta da rakiplerine set dahi vermeden hepsini 3-0’lık skorla geçerken, büyük bir başarıya imza atmış oldu.

Kendi liglerinde önce Antalya Şampiyonu, ardından Muğla Fethiye’de düzenlenen bölge maçlarında Bölge Şampiyonu olan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Küçük Kız Voleybol takımı 32 takımın katıldığı Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanarak Mersin’e gitti.

Nar Taneleri burada ilk maçını Ankara üçüncüsü olan Başkent Voleybol Kız Voleybol takımıyla yaptı. Döşemealtı Belediyesi takımı maçı 3-0 kazanarak, Ankara dördüncüsü olan TED Ankara Kolejliler Küçük Kız Voleybol takımıyla maça çıktı. Bu maçı da yine 3-0 ile geçen Nar Taneleri Adana Şampiyonu Seyhan Belediye Voleybol takımını da aynı skorla geçmeyi başardı. Bugün oynadığı 4’üncü maçında İstanbul Şampiyonu İstanbul Set Voleybol’u da 3-0 yenerek ilk 8 takım arasına giren kızlar hiç set vermeden 4 maçını da kazanmayı bildi.

Parola: Mutlak Şampiyonluk

“Mutlak Şampiyonluk” parolasıyla tüm maçlarına çıktıklarını söyleyen Baş Antrenör Nazmi Bayköse, “Küçük kız takımımız güçlü rakiplerini geride bırakmayı sürdürüyor. İlk 4 maçımızı set dahi vermeden kazandık ve bunun için çok mutluyuz. Hedefimiz Türkiye Şampiyonluğu. Döşemealtı’na ve Antalya’ya kupa ile dönmek hem ilçemizi hem taraftarlarımıza büyük bir zafer yaşatmak istiyoruz” diye konuştu.

“Nar Taneleri hedefe koşar adım ilerliyor”

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Küçük Kız Voleybol takımının aldığı galibiyetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Midi kızlarımızın ardından Küçük kız takımımız da bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Çok güçlü rakiplerini oyun vermeden geçerek hedefimize koşar adım ilerliyorlar. Onlar Döşemealtı’nın Nar Taneleri ve başarılarıyla mutluluğumuz katlanıyor. Emeği geçen sporcularıma, ailelerimize ve teknik heyetime çok teşekkür ediyorum. Döşemealtı halkının da desteğiyle Türkiye Şampiyonluğunu Döşemealtı’na armağan etmek istiyoruz” dedi.