Döşemealtı’ndaki kahveci esnafına belediyeden hediye paketi

Pandemi tedbirleri kapsamında zor günler geçiren kahveci esnafına destek veren Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçedeki kahvecilere “Siftah Bizden Bereketi Allah’tan” diyerek, hediye paketi dağıttı.

Yasakların kalkmasıyla birlikte kahveler kapılarını açtı. Başkan Genç, “Siftah bizden bereket Allah’dan” diyerek kahveci esnafını ile bir araya geldi. Hazırlanan çay, kahve ve şekerden oluşan hediye kolileri esnafa teslim edildi.

Başkan Genç’in, esnafa çay, şeker, kahve ve maskeden oluşan hediye paketlerini dağıtılmasında, Kahveciler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Altun ve Denetim Memuru Aşur Boydak da katıldı. Başkan Genç, belediye olarak esnafa desteklerini sürdüreceklerini söyledi. Başkan Genç’in esnafın yanında yer almasından mutlu olan kahveciler Genç’e, kahve ikram etti.