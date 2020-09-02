Döşemealtında Zabıta Haftası kutlandı
DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANI TURGAY GENÇ, ZABITA TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 194’NCÜ YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BELEDİYEDE GÖREVLİ ZABITA MEMURLARIYLA BİR ARAYA GELEREK, TEBRİK ETTİ.
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, zabıta teşkilatının kuruluşunun 194’ncü yıl dönümü dolayısıyla belediyede görevli zabıta memurlarıyla bir araya gelerek, tebrik etti.
Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, zabıta personelini ziyaret ederek, bu yıl 194’ncü yılını kutlayan personelini tebrik etti.
Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler gereği kısıtlı kutlamalar yapan zabıta personelini unutmadıklarını söyleyen Başkan Genç, “Belediyemizin kolluk kuvveti aynı zamanda gülen yüzü olan zabıta arkadaşlarımın kuruluş yıl dönümlerini kutlarım. Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alınan Covid-19 salgını nedeniyle önemli tedbirler aldık ve başta ilçemizde olmak üzere salgının yayılmaması için azami çaba harcadık. Bu konuda büyük bir özveri gösteren siz değerli arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Özellikle Pazar yerlerinde aldığınız sıkı tedbirler sayesinde ilçemizde salgınının daha düşük seviyede geçmesine büyük katkı sağladınız. Hepinizi ayrı ayrı kutlarım” dedi.
Zabıta personeliyle uzun süre sohbet eden Başkan Genç, ziyaretin sonunda personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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