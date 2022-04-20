Döşemealtı’nda yol yapım çalışması

Döşemealtı Belediyesi ilçedeki yolların daha nitelikli hale getirilerek vatandaşların hizmetine sunulabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Çıplaklı Mahallesi İnönü Caddesini Şehit Mustafa Gürcan Caddesi’ne bağlayan yeni yolda asfalt serme işlemine başlandı.

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Çıplaklı Mahallesi İnönü Caddesini Şehit Mustafa Gürcan Caddesi’ne bağlayan yeni yolda asfalt serme işlemine başladı. Ekipler serme ve sıkıştırma işlemlerini tamamladığı yaklaşık 1 buçuk kilometre uzunluğundaki yola sıcak asfalt dökerken, caddenin yaklaşık 3 bin yeni konutun inşa edildiği mahallede yeni konutların ihtiyaçlarını karşılayacağı açıklandı. Vatandaşlardan gelen talepler ve ilçenin yerleşim planına uygun olarak 150 bin metrekare asfalt çalışması yapılacak.

Belediye ekipleri Çıplaklı Mahallesi’nde asfalt çalışmasının yanı sıra Düzlerçamı Mahallesi Pir Sultan Abdal Caddesi’nde sathi kaplaması yapıyor. Yeni açılan yolları daha kullanışlı hale getirilmesi için çalışma yapan ekipler Düzlerçamı Mahallesi’nde sathi kaplama işlemlerini sürdürüyor. Serme ve sıkıştırma işlemi yapılan ve ardından sathi kaplaması dökülen yol vatandaşların kullanımına açıldı.

Bu yıl sonuna kadar 150 bin metrekare sıcak asfalt serileceğini duyuran Başkan Genç, “Altyapısı tamamlanan bölgelerde sıcak asfalt dökme işlemine başladık. Özellikle yeni yerleşimin arttığı ilçemizde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bir yandan süratle imar planlarında olan yolları açıyoruz, diğer yandan da altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarımıza sıcak asfalt ile sathi kaplama ve parke yol yapımını sürdürüyoruz” diye konuştu.