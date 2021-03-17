Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yeni tip korona virüs ile mücadeleye yönelik oluşturulan "Dinamik Denetim Modeli" çerçevesinde Döşemealtı’nda yoğunlaştırılmış dinamik denetim yapıldı. İlçe esnafının yanı sıra vatandaşlar ve toplu taşıma araçları büyük bir titizlikle denetlenip maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıldı.

Döşemealtı’nda gün boyu devam eden “Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim’e”, Kaymakam Nuri Özder’in yanı sıra Döşemealtı Belediye Başkan Yardımcısı Engin Murat Özdemir, ilçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Atmaca, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kasapoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Duygu Kapar ve Esnaf Odası temsilcileri katıldı.

Pastane, eczane, restoran, kafe, berber, lokanta ve market gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde de denetleme yapılırken, Kuralları ihlal eden kişi ve işletmelere cezai işlem uygulanacağı uyarısı yapıldı.