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Döşemealtı’nda yeni yollar açılıyor

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mevcut yolların bakım onarımının yanı sıra imar planlarında olan ve yerleşimlerin bulunduğu alanlarda yeni yollar açmayı sürdürüyor.

ANTALYA 07.10.2021, 15:44
Döşemealtı’nda yeni yollar açılıyor

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mevcut yolların bakım onarımının yanı sıra imar planlarında olan ve yerleşimlerin bulunduğu alanlarda yeni yollar açmayı sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Bahçeyaka Mahallesi’nde imar planlarında yol olarak görünen ancak bahçe olarak kullanılan alanda yeni yol açma çalışmalarına başladı. Ekipler bir yandan yeni yollar açarken, bir yandan da mevcut yollarda bakım onarım ve genişletme çalışmaları yapıyor.

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