Döşemealtı’nda şehitler kabirleri başında anıldı

Döşemealtı Kaymakamlığı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıldönümü nedeniyle anma programı düzenledi. Yeşilbayır ve Yeniköy Mahalleleri mezarlıklarında bulunan şehitler mezarları başında okunan Kuran-ı Kerim ve dualarla anıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehitlikleri ziyaret eden Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, Döşemealtı Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Güçlü, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Döşemealtı Muhtarlar Derneği Başkanı Alkan Altun, mahalle muhtarları, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehitler için ilk anma Yeniköy Mahalle mezarlığında yapıldı. 1993 yılında şehit olan Piyade Onbaşı Ahmet Küçükadalı mezarı başında okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı. İlçe protokolü daha sonra Yeşilbayır Mahalle mezarlığına giderek burada 1988 yılında şehit olan Mustafa Gürcan ve 2010 yılında şehit olan Tevfik Cebeci’nin mezarı başında Kuran okuyup dualarla şehitleri yad etti.

“Şanlı zafer”

Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, “Bu cennet vatan uğruna canlarını vermiş aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Çanakkale ruhunu taşıyan bir milletin evladı olmaktan onur duyuyoruz” dedi. Döşemealtı Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Güçlü ise, “Çanakkale Zaferi yurdun bir karış toprağını düşmana çiğnetmemek için binlerce vatan evladının canını seve seve verdiği şanlı bir zaferdir. İstiklal ve istikbal uğruna şehit olan kahramanlarımızı minnet ve şükranla anıyoruz” diye konuştu.