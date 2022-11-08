Döşemealtı’nda Nar Çalıştayı düzenlenecek

Antalya Döşemealtı Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanlığı işbirliğiyle Nar Çalıştayı düzenliyor. Türkiye’nin en önemli ‘Hicaz’ nar üretim merkezi olan Döşemealtı’nda 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 13.30’da Döşemealtı Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenecek çalıştaya CHP Parti Meclisi Üyesi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden Prof. Dr. İbrahim Yılmaz moderatörlük yapacak

Tadı, rengi ve aromasıyla Türkiye’de olduğu kadar yurt dışında da büyük rağbet gören Döşemealtı Hicaz Nar’ı bu çalıştay da masaya yatırılarak üreticinin sorunlarına çare aranacak. Nar üretimi ve pazarlamasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşüleceği Antalya Nar Çalıştayı’nda Nar işleme sanayi ve kooperatifleşme gibi birçok konu ele alınacak. Çalıştay da üreticinin görüşleri, sorunları ve beklentileri değerlendirilecek.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, tüm üretici ve paydaşların bu çalıştaya katılması gerektiğine vurgu yaparak, “Hicaz Narı Döşemealtı’nın tarımsal anlamda markası konumunda. Türkiye’nin 81 iline ulaştığı gibi Dünyanın da dört bir yanına ihraç ediliyor. Türkiye’nin Nar ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayan ilçemizde böyle bir çalıştay gerçekten çok önemli. İl Başkanlığımızla birlikte organize ettiğimiz çalıştaya; üreticinin sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri ile kooperatifleşme anlamında atacağımız adımları konusunda herkesi bekliyoruz” dedi.