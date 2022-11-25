Döşemealtı’nda kadına şiddete mücadele etkinliği

Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde Döşemealtı Belediyesi Kent Meydanı’nda etkinlik düzenledi.

İlçede bulunan okullarda öğrencilerin yaptığı Kadına Şiddet konulu resimlerinde sergilendiği etkinlikte, son 10 yılda Türkiye’de önce erkek şiddetine maruz kalıp ardından öldürülen kadınlar isimleri ve makyajla dayak yedikten sonraki hallerini tasvir ettiler. Yine gelinlik giyen çocuk yaştaki öğrencinin çocuk gelinleri sembolize eden görüntüsü yürekleri dağladı.

Döşemealtı Belediyesi’nin katkılarıyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçvesinde düzenlenen etkinliğe Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, Döşemealtı Belediye Başkan Yardımcısı Cevat Yanar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ünal, ilçede eğitim veren ilk-orta ve liselerin idareci ve öğretmenleri, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kent meydanına kurulan alanda öğrencilerin yaptığı resimler sergilenirken, yine ortasında yer alan bölümde sandalyelere oturan ve şiddet gören kadınları tasvir eden öğrenciler yer aldı. Çocuk gelin ve plastik makyaj ile vücutlarında gördükleri şiddeti anlatan yaraların anlatıldığı etkinlikte Kadına Şiddete mücadele hakkında katılanlara bilgi verildi.