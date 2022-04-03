Döşemealtı’nda ihtiyaç sahiplerine ‘gıda’ kolisi dağıtılacak

Döşemealtı Belediyesi Ramazan hazırlıklarını tamamladı.

Sosyal Belediyecilik faaliyetleri ile ilçede ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtacak olan Döşemealtı Belediyesi, bu dayanışmaya hayırseverlerinde katılabileceğini duyurdu.

Zorlu bir pandemi sürecinin ardından büyük bir ekonomik krizin gölgesi altında Ramazan ayına girildiğini söyleyen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Bu zor dönemde sosyal belediyecilik faaliyetleri ile ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İnsanlık olarak ağır bir pandemi sürecinden geçtik. Ardından yaşadığımız ekonomik sıkıntılar, yine Rusya-Ukrayna savaşı ekonomik çöküntüyü had safhaya çıkardı. Bizde her Ramazan’da olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahipleri için gıda paketlerimizi hazırlıyoruz. Kısa sürede dağıtıma başlayarak ihtiyacı olan ailelerimize bir nebze de olsa katkı sağlayacağız” dedi.

“En doğal ve sağlıklı ürünler ihtiyaç sahiplerine”

Başkan Genç, kadın kooperatiflerinin oluşturduğu belediye kuruluşu olan ‘Emekçi Bakkal’ üzerinden en doğal ve sağlıklı gıdaları özenle ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını söyleyerek, “Nar masa ekiplerimiz tüm mahallelerde çalışmalar yürütüyor. İhtiyaç sahibi hemşerilerimizi tespit edip hazırladığımız kolileri dağıtacak. Ayrıca hayırsever vatandaşlarımızda belediyemizle irtibata geçebilirler. Bağışlayacakları Ramazan kolilerini vatandaşlarımıza ulaştıracağız. telefondan ulaşabilirler. Döşemealtılı hemşerilerim başta olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan ayı mübarek olsun. Mübarek Ramazanımız inşallah tüm Dünya’ya sağlık, huzur, barış ve refah getirir” diye konuştu.