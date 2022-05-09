Döşemealtı’nda Hıdırellez kutlamaları

Döşemealtı Bademağacı Mahallesi’nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez şenlikleri bu yıl renkli görüntülere sahne oldu.

Döşemealtı Belediyesi’nin desteğiyle yapılan şenliğe mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi. Geleneksel Hıdırellez şenliklerine Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in yanı sıra, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut, Belediye Meclis üyesi ve parti grup sözcüsü Ali Acır, CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Reşit Doğan ve Yönetim kurulu üyeleri ile Döşemealtı’ndan, Antalya Merkez ve Burdur Bucak’tan çok sayıda vatandaş katıldı.

Her yıl artan coşkuyla kutlanan Hıdırellez Şenlikleri’nde yerel sanatçılar şarkı ve türküleriyle vatandaşları eğlendirdi. Piste çıkan Belediye Başkanı Turgay Genç mahalle sakinleriyle birlikte oynamayı ihmal etmedi.

Eski geleneklerin yaşatıldığı şenlikte çocuklar yakar top, halat çekme, ip atlama, uçurtma uçurma gibi etkinliklerin yanı sıra kendileri için bu yıl kurulan oyun alanlarında gönüllerince eğlendi. Herkesle sohbet edip ilgilenen Başkan Genç, çocuklara oyuncak hediye etti.