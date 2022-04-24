Döşemealtı’nda Derya Uluğ konseri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun dört bir yanında olduğu gibi Döşemealtı’nda da büyük bir coşkuyla kutlandı. Döşemealtı Belediyesi tarafından hazırlanan 23 Nisan şöleninde gün boyu çocuklar için bir çok etkinlik ve sürpriz eğlenceler düzenlenirken, akşam da konserle final yaptı. Ünlü sanatçı Derya Uluğ’un verdiği konsere yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Atatürk’ün Dünya çocuklarına armağan ettiği tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın en görkemli biçimde kutlanması için tüm imkanlarını seferber etti. Güne 23 Nisan Çocuk Bayramı için düzenlenen kortejle başlayan Başkan Turgay Genç, tam 600 aracın katıldığı dev bir konvoyla ilçeyi baştan sona gezerek çocuklara Türk bayrağı ve oyuncak dağıttı.

Çocuklar için eğlencenin merkezi ise Döşemealtı Belediyesi Kent Meydanı oldu. Meydan çocuklar için karnaval havasında hazırlanarak sahipleri olan çocukları beklemeye başladı. Kortejin bitimiyle birlikte alana gelen binlerce çocuk aileleriyle birlikte gönüllerince eğlenmenin tadını çıkardı. Transformers oyuncaklar, Çizgi film karakterleri ve masal kahramanlarının kostümleriyle alandakileri güzel dakikalar geçirten sanatçıların yanı sıra yine palyaço, sihirbaz ve jimnastik gösterisi yer aldı.

Şişme oyun alanlarında eğlenen Döşemealtılı minikler yine kendilerine ücretsiz ikram edilen, meyve suyu, patlamış mısır, pasta, pamuk şekerle buluştu. Alana gelen çocuklara yüz boyaması yapılıp, masalların anlatıldığı 23 Nisan eğlencesi akşam 19.30’a kadar devam etti. Burada çocuklara tam 5 bin oyuncak dağıtılarak bayram hediyeleri de verilmiş oldu.

Çocukların boşalttığı kent meydanı konser için hazırlanırken, kısa sürede meydan hınca hınç dolarak 10 bin kişi alanda yerini aldı. Başkan Turgay Genç eşiyle birlikte konser alanına gelerek vatandaşları selamlayıp gençlerin isteğini kırmayarak onlarca selfie çektirdi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, sahneye çıkarak vatandaşları selamlayıp herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutladı. Dakikalarca alkışlanan Başkan Genç, sanatçı Uluğ’a böyle anlamlı bir güne katılarak sevilen eserlerini seslendirdiği için teşekkür edip çiçek ve ilçenin kültürel değeri olan Döşemealtı Halısı hediye etti.