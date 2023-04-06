Döşemealtı’nda bozulan yollara müdahale

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede yeni yol açma, sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarını sürdürürken, bozulan yolların bakım onarım ve tamirlerini yaparak bu alanlara yama asfalt serimi yapıyor. Düzlerçamı, Altınkale ve Yeniköy Mahallelerinde aynı anda bozuk yollarda asfalt yama çalışması yapan ekipler 32 mahallede bozulan yolların bakım ve onarımlarının birkaç ay içerisinde tamamlanacağını açıkladı.

Döşemealtı Belediyesi Avrupa standartlarında yaşam alanları oluşturmak için ilçede hummalı çalışmalar yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı belediye ekipleri bir yandan alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda sıcak asfalt, alt yapıları henüz bitmeyen mahallelerde ise sathi kaplama yaparken bozulan yollara da yama asfalt serimi yapıyor. Düzlerçamı Mahallesi’nin farklı sokak ve caddelerinde de bozulan yaklaşık bin 500 metrekarelik yola yama asfalt serimi devam ederken, parke yol ve kaldırım çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gelen taleplere göre bozulan yolların tamiri ve yama işlemlerinin yaz ayı sonuna kadar tamamlanarak vatandaşların kullanımın açılacağını açıkladı.