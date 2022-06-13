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Döşemealtı’nda 800 öğrenciye ağız ve diş sağlığı eğitimi

Döşemealtı Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, “Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma Projesi” (AHENK) çerçevesinde 8 ilkokulda 800 öğrenciye eğitim verdi.

ANTALYA 13.06.2022, 11:25
Döşemealtı’nda 800 öğrenciye ağız ve diş sağlığı eğitimi

Döşemealtı Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, “Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma Projesi” (AHENK) çerçevesinde 8 ilkokulda 800 öğrenciye eğitim verdi.

Döşemealtı Belediyesi’nde görevli Diş Hekimi Şenel Günal İltaş Nursel Ayhan Kadam, Kömürcüler, Ekşili ve Dağ İlkokullarında öğrencilere doğru diş fırçalama teknikleri, ağız ve diş sağlığı ve bakımının önemini anlattı.

Ağız ve diş sağlığı eğitimlerinin sonunda eğitime katılan öğrencilere Döşemealtı Belediyesi tarafından hazırlatılan diş fırçası ve macunları dağıtılarak çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırılması hedeflendi. Antalya Valiliği tarafından uygulamaya konulan kentte ilkokul, ortaokul ve liselerde yürütülecek eğitim öğretim faaliyetlerini planlamak ve bu çerçevede eğitimde nitelik ve kaliteyi arttırmak amacıyla başlatılan AHENK Projesi çerçevesinde, okullarda ilk kez ağız ve diş sağlığı eğitimi ile diş fırçalama teknikleri konusunda eğitim verilmiş oldu.

AHENK proje ortağı olan Döşemealtı Belediyesi Diş Hekimi Şenel Günal İltaş, eğitimlerden oldukça verimli sonuçlar aldıklarını söyleyerek, “Antalya Valiliğimizin uygulamaya koyduğu proje çerçevesinde biz de eğitim vermek için çalışma başlattık. Belediye Başkanımız Turgay Genç proje bünyesinde köy okullarında çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi vereceğimizi duyunca çok heyecanlandı. Belediye Başkanımız kaliteli fırça ve diş macunların alınması talimatını vererek çocuklara hediye edilmesini de istedi. İlçe Kaymakamımız Nuri Özder de projeye dâhil olmamıza öncülük etti. Bugün itibariyle 800 çocuğumuza ağız ve diş sağlığı eğitimi vererek doğru diş fırçalama tekniklerini uygulamalı olarak anlattık. Çocuklarımız ve ailelerinden çok olumlu tepkiler aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

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