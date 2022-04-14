Döşemealtı’nda 8 mahallede bin kişilik iftar sofrası

Döşemealtı Belediyesi her Ramazan olduğu gibi bu yılda iftar sofraları kuracak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Ramazan ayı etkinliğinde 8 mahallede bin kişilik iftar sofrası kurulacak.

Kadir Gecesi’nde ise Döşemealtı Kent Meydanı’nda 5 bin kişilik iftar verilecek, ardından Müze Konseptli Hacı Ramazan Altun Camii’nde lokma ve dondurma dağıtılacak. Belediye ekipleri Kadir Gecesinde sahurda ise cami önünde kahvaltı dağıtacak.

“İftar sofraları hazır”

Sosyal Belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde her yıl olduğu gibi bu Ramazan’da da Döşemealtı’nda iftar sofraları hazırlanıyor. 18 Nisan Pazartesi günü Bademağacı Mahallesi’nde kurulacak iftar sofrasıyla başlayacak olan etkinlikler de bin kişiye iftar yemeği verilecek. Döşemealtı Belediyesi 20 Nisan Çarşamba günü Dağbeli Mahallesi’nde, 22 Nisan Cuma günü Çığlık Mahallesi’nde, 24 Nisan Pazar günü Ilıca Mahallesi’nde, 26 Nisan Salı günü Karaman Mahallesi’nde iftar verecek.

“Lokma ve dondurma dağıtılacak”

Döşemealtı Kent Meydanı’nda 27 Nisan Çarşamba günü Kadir Gecesi iftar programı düzenleyecek olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri burada tam 5 bin kişilik iftar sofrası hazırlayacak. İftarın ardından Teravih namazı için ilçedeki camilerde lokma dağıtacak olan belediye ekipleri, Hacı Ramazan Altun Camii önünde lokma ve dondurma, gece ise sahur için kahvaltılık dağıtacak. Ramazan iftar sofraları 29 Nisan Cuma Günü Nebiler Mahallesi, 1 Mayıs Pazar günü ise Yeşilbayır Mahallesi’nde kurulacak.