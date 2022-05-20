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Döşemealtı’nda 19 Mayıs coşkusu

Döşemealtı Belediyesi tarafından hazırlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

ANTALYA 20.05.2022, 12:57
Döşemealtı’nda 19 Mayıs coşkusu

Döşemealtı Belediyesi tarafından hazırlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Sabah ilçe merkezinde Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan bayram etkinliği, akşam saatlerinde yüzlerce aracın katıldığı kortejle devam etti. Murat Dalkılıç’ın sahne aldığı konser ile sona erdi.

“Öncelik gençlerin”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı gün olan 19 Mayıs 1919’un 103’üncü yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Döşemealtı’nda da büyük bir coşkuyla kutlandı. Döşemealtı Belediyesi günler öncesinden büyük bayram için hazırlıklara başladı. İlçede bu yıl 18 yaşına giren 2 bin 600 genç özel olarak davetiye gönderilerek bayram etkinliklerine çağırıldı. Döşemealtı kent meydanı başta olmak üzere ilçenin tüm cadde ve sokakları Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donatıldı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Kaymakamlık binası önünde düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenk sunup saygı duruşunda bulundu. Törene siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Başkan Genç, akşam saatlerinde yüzlerce araçla korteje katıldı. Yeşilbayır Mahallesi Kademe binası önünden başlayan bayraklarla donatılmış araçlar ilçe merkezini gezdi.

“Yöre halısı Dalkılıç’a”

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kortej de Başkan Genç, Türk Bayrağı dağıttı. Kortejde olduğu gibi Kent Meydanına kurulan konser alanına gelen herkese de Türk Bayrağı hediye edildi. Sanatçı Murat Dalkılıç’ın sahneye çıkmasıyla coşku daha da arttı. Ünlü sanatçı Murat Dalkılıç, bu güzel bayramda kendisine böyle bir ortam hazırlayan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’e teşekkür etti. Başkan Genç konserin hemen başında kendisini sahneye davet eden sanatçı Dalkılıç’a çiçek ve ilçenin kültürel değeri Döşemealtı Halısı hediye etti.

“Başkan Genç gençleri kutladı”

Sahneden vatandaşlara seslenerek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katıldıkları için teşekkür eden Başkan Genç, “Döşemealtı olarak Milli bayramlarımızı büyük coşkuyla kutlamak artık geleneksel hale geldi. Her yıl bir öncekinden daha kalabalık ve daha güçlü oluyoruz. Atatürk’ün bizlere emaneti Türkiye Cumhuriyetini daha ileriye size gençler taşıyacaksınız. Bayramımız kutlu olsun” dedi.

“Sevilen şarkılara eşlik ettiler”

Pop sanatçısı Murat Dalkılıç yaklaşık 2 saat boyunca en sevilen şarkılarını Döşemealtılılar için seslendirdi. Konsere katılan yaklaşık 10 bin kişi hep bir ağızdan sanatçıya eşlik etti.

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