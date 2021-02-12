Döşemealtı’nda 120 parkta budama ve bakım yapıldı

Döşemealtı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 120 parkta budama, bakım ve onarım gerçekleştirdi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kış mevsiminin gelmesiyle birlikte park ve sosyal donatı alanlarında mevsimsel budama, bakım, onarım, tamir ve tadilat işlerini sürdürdü. İlçe genelinde bulunan 120 park ile cadde, sokak ve kamu alanlarındaki ağaçların budanması, kuruyan bitkilerin sökülerek yerine yenilerinin dikimi gerçekleştirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı 8 ayrı ekip bir yandan kuruyan ve tehlike arz eden ağaçların bakım ve budamalarını yaparken, diğer yandan kırılan veya hasar gören kent mobilyalarının bakım, tadilat, boya ve onarımlarını yaptı, Kırılan çocuk oyun guruplarını değiştirdi.