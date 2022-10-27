Döşemealtılı gençlerin galibiyet serisi

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü U-18 yaş Futbol takımı hafta sonu oynayacağı Şarampol Spor maçı hazırlıklarına başladı. Önceki hafta Kepez Gücü 1923 Spor ile oynadığı ve 13-0 kazandığı maçın ardından bu hafta da kendi saha ve seyircisi önünde Oflaz Kemer Kartalları Gençlik ve Spor kulübü takımı ile oynadığı maçı 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı

Döşemealtı’nın genç takımı Yeniköy Stadyumunda oynadığı maça çok iyi başlayarak gol pozisyonlarına girdi. Kırmızı-siyah-beyazlı takım oyuncuları gol pozisyonlarını değerlendiremeyince kendi kalesinde 2 gol görerek 2-0 geriye düştü. Kısa sürede toparlanan Döşemealtı’nın altın kramponları Ferhat Kulak’ın attığı 3 golle maçtan 3-2 galibiyetle ayrılmayı bildi. 3 gol ile takımını sırtlayıp 3 puanı kazandıran Kulak maçın ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

Şarampol Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü U-18 Yaş takımı bu maçı da kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Antrenör Savaş İnce, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve kulüp yöneticileri başta olmak üzere tüm taraftarlara teşekkür edip hafta sonu oynayacakları maçta kendilerini desteklemeye davet etti.