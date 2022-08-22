Döşemealtı Zeytinyağı’na uluslararası ödül

Döşemealtı Belediye Başkanı Başkanı Turgay Genç, “Camelia” markasıyla ürettiği soğuk sıkım Naturel Sızma Zeytinyağıyla uluslararası yarışmada ödül alan üretici, Kamile İlkuçan’ı ağırladı.

İlkuçan, 12 ülkeden 200’ün üzerinde firmanın katıldığı Uluslararası Sofralık Zeytin ve Natürel Sızma Zeytinyağı kalite yarışması ‘OLIVE ISTANBUL IOOC’da bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

25 derecede soğuk sıkım 0.2 asit ve yüksek polifenollü zeytinyağı üretimi yapan ve dünya üçüncülüğüyle taçlanan Döşemealtı zeytininden üretilen Camelia Zeytinyağının üreticisi Kamile İlkuçan ve Erkan İlkuçan, Döşemealtı Belediye Başkanı Başkanı Turgay Genç’i ziyaret edip ödüllü zeytinyağından hediye etti.

Belediye Başkanı Turgay Genç, “Uluslurarası bir yarışmada ilçemizin bir değerinin aldığı ödül bizleri gururlandırdı. Genç girişimci kardeşlerim Kamile ve Erkan İlkuçan’a ilçemizin zeytinini en iyi biçimde yetiştirip işleyerek eşsiz bir zeytinyağı markası haline getirdikleri için teşekkür ederim. Bizde belediye olarak çalışmalarında kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Döşemealtı’nın farklı noktalarında bulunan yaklaşık 20 dönüm alan içerisinde yetiştirdikleri yaklaşık bin zeytin ağacından elde edilen 25 derecede soğuk sıkım zeytinyağı ile dünya üçüncülüğü kazanan Kamile İlkuçan, 2 yıl önce Camelia markası ile üretime satışa başladıklarını söyleyerek, “Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt olarak çalışmalarımıza başladık. Zorlu süreçte en iyi zeytinyağını üretebildiğimiz için çok mutluyuz. Bu yarışma bize Dünya kapısını açmış oldu. Şimdilik birkaç ülkeye küçük miktarlarda Döşemealtımızın eşsiz lezzet ve kalitesindeki zeytin yağını gönderiyoruz. Kısa sürede bir Dünya markası olacağımızdan hiç şüphem yok. Destekleri için Döşemealtı Belediye Başkanımız Turgay Genç’e teşekkür ederim” diye konuştu.