Döşemealtı U-18 Futbol Takımından farklı galibiyet

Antalya Amatör 18 Yaş ligi 1’nci Grupta mücadele eden Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü U-18 Takımı, Antalya Genç Kramponlar Takımı’nı 8-0 mağlup etti.

Döşemealtı’nın genç takımı kendi liginde üst üste aldığı galibiyetlerle liderliğe yükseldi. Önceki hafta lig lideri Kepez Belediyespor’u yenerek, liderliğe yükselen Döşemealtı takımı bu hafta sonu oynadığı Antalya Genç Kramponlar maçını 8-0 kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Kırmızı-siyah-beyazlılar hafta sonu deplasmanda oynayacağı Demre Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı.

Hafta sonu Demre Belediyespor ile karşılaşacak olan Döşemealtı takımının teknik sorumlusu Savaş İnce, “Çok mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. Sonunda istedikleri liderliği elde ettiler. Zirveye çıkmak önemli ancak zirvede yerini korumak daha önemlidir” diye konuştu.