Döşemealtı sporcuları kürsülere ambargo koydu

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde alt boylarda mücadele eden ve katıldıkları güreş organizasyonlarında elde ettikleri başarılarla kürsüye ambargo koyan genç pehlivanlar ilçenin gururu oldu.

Geçtiğimiz hafta 7 farklı yağlı güreş organizasyonunda 21 madalya alarak büyük bir başarıya imza atan Döşemealtı’nın Pehlivanları bu hafta sonu katıldıkları iki güreş organizasyonunda 8 madalya alarak başarılarını tescilledi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, sporcularıyla gurur duyduğunu söyleyerek, “Ata Sporumuz Yağlı Güreşte geleceğin Başpehlivanlarını yetiştiriyoruz. Başta güreşçilerim, aileleri ve antrenörleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreş takımı hafta sonu ilk olarak Isparta Uluborlu Yağlı Pehlivan Güreşlerinde ter döktü. Müsabakaların sonunda Teşvik 2 boyunda Oğuzhan Süleyman Sunar birinci, Deste Orta boyda Mustafa Can Erdem üçüncü, Deste Büyük boyda Hüseyin Coşkun birinci, Ümit Cavlak üçüncü, Küçük Orta Büyük boyda ise Ali Tayyip Kaya üçüncü, Hasan Kuru birinci oldu. Son olarak Feslikan Yağlı Güreşlerinde Teşvik 2 boyunda Oğuzhan Süleyman Sunar üçüncü, Deste orta boyda Hüseyin Coşkun birinci oldu.

Sporun her türüne destek verdiklerini söyleyen Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ve Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Gençlerimizi sporla hayata ve geleceğe hazırlıyoruz. Sağlıklı bireyler olabilmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için tüm spor branşlarına destek vermeyi sürdüreceğiz. Bizim en büyük kazancımız ise kentimiz ve ülkemiz için spor yapan başarılı bireyler yetiştirmek ve onların elde ettiği başarılarla gurur duymak olacak” dedi.