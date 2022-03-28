Döşemealtı, Kaş deplasmanından 3 puanla döndü

Süper Amatör Ligin 21.hafta karşılaşmasında Kaş Kınık Spor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A Takımı karşılaşmadan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Döşemealtı takımı zorlu deplasmandan 3 puanla dönerken, bu hafta sonu oynayacağı Finike Belediye Spor maçının hazırlıklarına başladı.

Kınık deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Takımı müsabakanın ilk yarısını Mahmut Kalkan’ın attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Hasan Alankuş’un attığı golle durumu 2-0’a getiren Döşemealtı Belediyesi takımı maçta başka gol olmayınca 3 puanın sahibi oldu.

Bu hafta sonu ligin son karşılaşmasında evinde Finike Belediye Spor takımını ağırlayacak olan kırmızı-siyah-beyazlılar karşılaşmadan galibiyet ya da beraberlikte ayrılması durumunda Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselmek için baraj maçı oynamaya hak kazanacak. Döşemealtı takımı baraj maçını kazandığı takdirde seneye Bölgesel Amatör Ligde mücadele ederek 3. lige yükselmek için ter dökecek.