Döşemealtı güreşçileri 27 madalya kazandı

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş takımı katıldıkları turnuvalarda farklı kilolarda çıktıkları müsabakalarda 27 madalya kazandı.

Döşemealtı Belediyesi güreşçileri 2022 yılı Gençler Grekoromen güreş Antalya İl birinciliğinde farklı kilolarda 1 birincilik, 3 ikincilik kazandı. Yine 2022 yılı Yıldızlar Grekoromen güreş Antalya İl Birinciliğinde farklı kilolarda 2 ikincilik, 2 üçüncülük elde etti. 2022 yılı Yıldızlar Serbest Güreş Antalya İl Birinciliğinde farklı kilolarda 1 birincilik 4 üçüncülük kazanırken, 2022 yılı Büyük Minikler Grekoromen Güreş Antalya Birinciliğinde farklı kilolarda 2 ikincilik 4 üçüncülük alarak kürsüye çıktı.

2022 Yılı Büyük Minikler Serbest Güreş Antalya il Birinciliğinde farklı kilolarda 1 ikincilik 2 üçüncülük kazandı. Okullar Arası Gençler (A) Serbest Güreş İl Birinciliğinde farklı kilolarda 1 birincilik, 1 ikincilik, 1 üçüncülük aldı. Okullar Arası Gençler (B) Serbest Güreş İl Birinciliğinde farklı kilolarda 2 üçüncülük almayı başaran Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş takımı sporcuları 27 madalya ile evlerine dönerek, kategorilerinde Türkiye müsabakalarında Antalya’yı ve Döşemealtını temsil edecek.