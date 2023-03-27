Döşemealtı, galibiyetle başladı

Kırkgöz Döşemaltı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A Takımı Antalya Süper Amatör Futbol Ligi (SAL) Play-off ilk maçında sahasında Kaş Kınık Spor’u konuk etti. BAL ligine çıkmak için mücadele veren ve ligi şampiyon olarak tamamlayan Döşemaltı takımı bayram havasında hazırlandığı maçı 2-1 kazanarak büyük sevinç yaşadı. Kendi saha ve seyirci averajını iyi kullanan kırmızı-siyah beyazlı takım farklı kazanabileceği maçta birçok gol pozisyonunu değerlendiremezken, alınan galibiyet ve 3 puan ile Bal ligi yolunda büyük bir başarı elde etmiş oldu.

Süper Amatör ligde mücadele eden ve ligi şampiyon tamamlayarak sezonun bitmesine 1 hafta kala Play-off oynamayı garantileyen Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A Takımı kendi saha ve seyircisi önünde Kaş Kınık Spor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi tribünler hınca hınç dolarken, Döşemealtı halkı takımlarına destek için saha kenarında yerini aldı. Döşemealtı Belediyesi ve Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Turgay Genç, Yönetim Kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi de takımlarını desteklemek için tribünde yerini aldı.

Maça çok iyi başlayan ve rakibini adeta kendi sahasına hapseden Döşemealtı’nın altın kramponları ilk yarının 40’ncı dakikasında kontra ataktan yediği gol ile 1-0 yenik duruma düştü. Kınık Spor takımından Osman Albayrak’ın attığı gole 3 dakika sonra Engin Murat Ulutaş’ın nefis golü ile yanıt veren kırmızı-siyah-beyazlı ekip devreyi 1-1 tamamladı. İkinci yarıya da çok hızlı başlayan ve sayısız gol pozisyonundan yararlanamayan Döşemealtı’lı oyuncuların 1 topu direkten dönerken, 75’nci dakikada Yusuf Duman’ın kaydettiği gol ile 2-1 öne geçmeyi başardı. Duraklamalar nedeniyle ikinci yarıya 8 dakika ilave edilirken karşılaşmada başka gol olmayınca maç Döşemealtı takımının galibiyeti ile sona erdi.

Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü futbolcuları soyunma odasında Başkan Turgay Genç ile buluştu. Galibiyet için pirim veren Döşemealtı Belediye Başkanı Genç oynanan futbol ve alınan galibiyetten mutlu olduğunu söyledi. Genç, “Bu güzel galibiyet için başta oyuncularım teknik heyetim olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum. Yine ilçeyi adeta bayram yerine çeviren 90 dakika boyunca takımını destekleyen Döşemealtı taraftarını da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu galibiyetle BAL ligine 1 adım daha yaklaştık” dedi.