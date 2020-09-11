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Döşemealtı Cezaevi yoluna kaldırım yapılıyor
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BİR SÜRE ÖNCE SICAK ASFALTLA KAPLADIĞI DÖŞEMEALTI İLÇESİ CEZAEVİ YOLUNDA KALDIRIM ÇALIŞMASINA BAŞLADI.
ANTALYA 11.09.2020, 12:16
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce sıcak asfaltla kapladığı Döşemealtı ilçesi Cezaevi yolunda kaldırım çalışmasına başladı.
Büyükşehir Belediyesi yol ve kaldırım çalışmaları ile Antalyalıları güvenli ve konforlu ulaşımla tanıştırmaya devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri bu kapsamda deforme olmuş Döşemealtı ilçesi Cezaevi yolu üzerinde bir süre önce sıcak asfalt çalışması yapmıştı. Ekipler şimdi ise asfaltı dökülen yolda kaldırım çalışması yapıyor. 1 kilometre uzunluğundaki kaldırım çalışması ile yayaların güvenliği sağlanıyor.
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