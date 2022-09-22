Döşemealtı Belediyesinden usulsüzlük açıklaması

Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nde personel maaşları konusunda bazı işlemler arasında usulsüzlük ve uyumsuzluk olduğu tespit ettiklerini belirterek, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: “Belediyemiz bünyesinde yapılan inceleme neticesinde, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nde personel maaşları konusunda bazı işlemler arasında usulsüzlük ve uyumsuzluk olduğu tespit edilmiştir. Talimatım doğrultusunda ivedilikle idari soruşturma başlatılmış, sorumlu şahıslarla ilgili olarak Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na bizzat tarafımca suç duyurusunda bulunulmuştur. Olay bu şekilde gerçekleştiği halde bazı yayın organları ve sosyal medya mecralarında kasıtlı olarak bu işlem saptırılmıştır. Belediyemize konu ile ilgili Mali Şube Müdürlüğü ve Müfettişler tarafından baskın yapıldığı ve bu olaydan dolayı tarafıma ulaşılamadığı iddiası yer almıştır. Bu iddialar doğru değil ve yalandır. Olay belediye bünyesi içerisinde benim kontrolüm altında izlenmiş ve sonuçlandırılmıştır. Bu olayın aydınlanması için sonuna kadar takipçisi olacağım.”