Döşemealtı Belediyesi personeline ‘Kalite Yönetim Eğitimi’

Döşemealtı Belediyesi personelin çalışma verimliliğini artırmak ve vatandaş memnuniyetini sağlamak amacıyla verdiği hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Döşemealtı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Hizmet içi eğitim programı kapsamında TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi verildi.

Geçen ay düzenlenen programda önce tüm birimlerde personellere verilen Kalite Yönetim Sistemi eğitimi şimdi de yönetici kadrosuna anlatıldı. TSE Eğitim uzmanı Ahmet Eryurt tarafından verilen eğitime Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdür ve sorumluları ile yönetici kadrosunda yer alan personel katıldı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, vatandaş memnuniyetini artırmak ve ilçeye çok daha kaliteli ve verimli hizmetler yapabilmek için hizmet içi eğitimlerin devam edeceğini söyledi. TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi başlangıç temel eğitimi ile belediye hizmetlerinde çok daha bilinçli personel yetiştirerek vatandaşa verilen hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.