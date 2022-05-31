Döşemealtı Belediyesi, ilçeyi modern yollara kavuşturuyor

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in göreve gelmesiyle yatırım atağı başlayan alan Döşemealtı’nda alt yapıları tamamlanan cadde ve sokaklar sıcak asfaltla buluşuyor.

Belediye Başkanı Turgay Genç’in mimarlığını yaparak hayata geçirdiği vizyon projeler sayesinde Avrupa standartlarında yaşam alanına dönüşen Döşemealtı yatırımcılarında ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Türkiye’de en çok ruhsat veren belediyeler arasında ilk üçte yer alan Döşemealtı Belediyesi bir yandan imar planlarında yol olarak görünen ancak hiç açılmamış alanları yol olarak vatandaşın hizmetine sunuyor. İlçede sıcak asfalt, sathi kaplama ve parke çalışmaları da sürüyor.

2022 yılı içerisinde 220 bin metrekare sıcak asfalt serimi yapacak olan Döşemealtı Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aynı anda bir çok noktada asfalt serme işlemi yapan ekipler Altınkale Mahallesi’nde 3 ayrı cadde ve 1 sokakta sıcak asfalt serimini tamamlayarak yolu vatandaşların kullanımına açtı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Rauf Orbay Caddesi’nde 16 metre genişliğinde çift şeritli olan caddeye 3 bin 680 metrekare sıcak asfalt, Göktürk Caddesi’nde 14 metrelik çift şeritli yola da 14 bin 700 metrekare sıcak asfalt, Veysel Karani Caddesi’nde ise yine 14 metrelik çift şeritli yola 10 bin 850 metrekare sıcak asfalt serimi yaptı. 5224 sokakta ise bin 260 metrekare sıcak asfalt uygulaması yapıldı.

Döşemealtı Belediyesi ekipleri Karaman Mahallesi Kapalı Pazar yeri etrafı ve bağlı sokaklarda parke yol yapım çalışmalarını sürdürdü. Ekipler özellikle yerleşim alanları ve bağlantı yollarında vatandaşların evlerine daha rahat gidebilmeleri için Döşemealtı Belediyesi’nin kendi tesislerinde parke ve kaldırım taşlarının yollara uygulamasını yaparken Bahçeyaka Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde sathi kaplama yol yapımı devam ediyor.