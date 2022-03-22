Döşemealtı Belediyesi ilçeyi kendi ürettiği taşlarla süslüyor

Döşemealtı Belediyesi tarafından üretilen bordür ve kilit parke taşları vatandaşların talebi doğrultusunda bozulan yollara döşeniyor.

Türkiye’nin en çok ruhsat veren belediyeleri arasında ilk sıralarda yer alan ve aldığı yatırımlarla kentin gözbebeği olan Döşemealtı’nda, Belediye ekipleri birçok noktada aynı anda çalışmalar yürütüyor. İmar planlarında yol olarak görünen alanlarda yerleşime göre yeni yollar açmayı sürdüren Döşemealtı Belediyesi ekipleri yine bozulan yolların bakım onarımı ile bozulan parke taşlarının yenileriyle değiştirilerek tamirinin yapılması işlemlerini sürdürüyor.

Döşemealtı Belediyesi Acil Çözüm ekibi vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bozulan yollarda parke taşlarının onarımını gerçekleştiriyor. Yeniköy, Yeşilbayır ve Tomalar Mahallelerinde aynı anda eskiyen ve bozulan parke taşlarının değişimini yapan ekipler, kendi tesislerinde ürettikleri bordür ve kilitli parke taşlarla ilçeyi adeta gelin gibi süslüyor.

Antalya’nın en büyük merkez ilçesi olduklarını söyleyen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “İlçemiz yaptığımız yatırımlarla planlı biçimde büyümesini sürdürüyor. Antalya’dan yeni yaşam alanı olan Döşemealtı’nda herkes mutlaka bir ev sahibi olmak istiyor. Göreve geldiğimizde, ‘Bir gün herkes Döşemealtı’lı olacak’ parolasıyla ilçemize yatırım kazandırmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz” dedi.

Önceliklerinin vatandaşların modern bir ilçede refah içinde yaşamaları olduğunu söyleyen Başkan Genç, “701 kilometre kare yüz ölçümüne sahip olan ilçemizde hizmet sahamız çok geniş. Önceliğimiz vatandaşlarımızın çok daha modern bir ilçede refah içinde yaşam sürmesini sağlamak. Ekiplerimiz de bu anlayış içerisinde aynı anda birçok noktada yol yapımı, yeni yolların açılması ve parke yolların yapılması ve bozulanların tamir edilmesi işlerini yürütüyor. Küçük aksamalar için herkesten özür diliyoruz. İlçemizin her noktasına hizmet götürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.