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Döşemealtı Belediyesi, güneşten elektrik ihtiyacının yüzde 65’ini karşıladı

Döşemealtı Belediyesi, kapalı pazar yerinin üzerine kurduğu güneş panelleriyle, belediyenin elektrik ihtiyacının yüzde 65’ini karşıladı.

ANTALYA 12.08.2021, 13:21
Döşemealtı Belediyesi, güneşten elektrik ihtiyacının yüzde 65’ini karşıladı

Döşemealtı Belediyesi, kapalı pazar yerinin üzerine kurduğu güneş panelleriyle, belediyenin elektrik ihtiyacının yüzde 65’ini karşıladı.

Antalya’da öncü olarak kapalı pazaryerinin üzerine kurduğu güneş panelleriyle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Döşemealtı Belediyesi, pandemi koşullarının hakim olduğu 2020 yılında 1 milyon 119 bin kwh, bu yılın ilk 3 ayında 213 bin kwh elektrik üretimi gerçekleştirdi. Yapılan üretimle belediyenin elektrik ihtiyacının yüzde 65’i karşılandı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in talimatıyla temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıldı. Antalya’da ilk kez çatı üzeri güneş enerji sistemini hayata geçirerek diğer belediyeler ve kurumlara da örnek oldu. Genç, “Güneş panelleriyle çevreci enerji üretiyoruz. Bu sayede belediye bütçesine de katkı sağlıyoruz” dedi.
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