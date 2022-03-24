Döşemealtı Belediyesi bitkisel atık yağ toplama kampanyası başlattı

Döşemealtı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü doğayı korumak ve çevre bilincini kazandırmak amacıyla bitkisel atık yağ toplama kampanyası başlattı. Proje kapsamında evlerde kullanılan 5 litre bitkisel atık yağ getirene 1 litre sıvı bulaşık deterjanı hediye ediliyor.

Döşemealtı Belediyesi evlerde gıda malzemesi olarak kullanılan bitkisel atık yağların, lavabo giderlerine ya da başka yerlere dökülerek doğada ve insanlarda oluşturduğu tehlikeleri ortadan kaldırmak, temiz gelecek ve ekolojik doğa parolasıyla atık yağ toplama kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında vatandaşların teşvik edilmesi için 5 litre atık yağ getirene 1 litrelik sıvı bulaşık deterjanı hediye edilecek.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “İlçemizi geleceğe taşırken, daha çevreci doğaya duyarlı bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. Atık yağ konusunda yürüttüğümüz projeyi geliştirerek doğanın korunması adına vatandaşlarımızla işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl yürüttüğümüz çalışmada bin litre atık yağ topladık. Bu yıl ise daha fazla atık yağın doğru biçimde bertaraf edilmesi için bu kampanyamızı geliştirdik. Atık yağlarını teslim eden vatandaşlarımıza sıvı deterjan hediye ediyoruz” dedi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 444 0 507 numaralı çağrı merkezinden kendilerine ulaşan vatandaşların evlerde biriktirdiği yağları geri dönüşüme göndermek için topluyor. Bu yıl 2 tonun üzerinde atık yağ toplamayı planlayan Döşemealtı Belediyesi ekipleri kampanyaya işyerlerinin dahil olmadığını açıkladı.