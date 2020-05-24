Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
380.103
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2929
EURO
7.4186

Domates kasasında havuz keyfi

Antalya’nın Serik ilçesinde 4 çocuğun domates kasası ve naylondan yaptıkları havuzda yüzmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Domates kasasında havuz keyfi

Antalya’nın Serik ilçesinde 4 çocuğun domates kasası ve naylondan yaptıkları havuzda yüzmesi renkli görüntüler oluşturdu.

24 Mayıs 2020 Pazar 17:04
2012 Okunma
Domates kasasında havuz keyfi

Serik ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde denize gidemeyen ve havuz hayali kuran çocuklar, kendilerince ilginç bir çare buldu. Aileleri serada domates üreticiliği yapan yaşları 6 ile 10 arasında değişen çocuklar, sıcaklar artınca seraların arasına havuz yapmaya karar verdi. Çocuklar seraların arasına damlama sulama sisteminden faydalanabilecekleri şekilde bir havuz tasarladı. Çocuklar, 3 katlı domates seralarını havuz şeklinde yükseltti ve içine naylon serdi. Fıskiye yardımıyla içine su doldurulan kasalar arasındaki naylon, havuza dönüştü. Buz gibi suyla dolu havuzda eğlenen çocuklar, seranın kenarından suya atlamayı da ihmal etmedi. Çocukların kendi imkanlarıyla yaptıkları havuzda eğlenmeleri renkli görüntüler oluşturdu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehzade Korkut Camiinde işlemeler kılı kırk yararak seçiliyor
Şehzade Korkut Camiinde işlemeler kılı kırk yararak seçiliyor
Alanya’da yufka imalathaneleri ve çay ocakları denetlendi
Alanya’da yufka imalathaneleri ve çay ocakları denetlendi
Şehirleşen mahalleye 35 bin metrekare yeşil alan
Şehirleşen mahalleye 35 bin metrekare yeşil alan
Türkiye’de ilk Verem Araştırma Merkezi AÜ’de kuruldu
Türkiye’de ilk Verem Araştırma Merkezi AÜ’de kuruldu
Kaş’ta eski okul binaları hayat buluyor
Kaş’ta eski okul binaları hayat buluyor
Vefa desteğe motorize ekip
Vefa desteğe motorize ekip
Muratpaşa Belediyesi çalışmalarını anlattı
Muratpaşa Belediyesi çalışmalarını anlattı
Halk Et Alanya Mağazası 6 Mayıs’ta hizmete giriyor
Halk Et Alanya Mağazası 6 Mayıs’ta hizmete giriyor
Hasta yatağı yardımları devam ediyor
Hasta yatağı yardımları devam ediyor
Fırınlar denetim altında
Fırınlar denetim altında
Büyükşehir Demre’yi yaza hazırlıyor
Büyükşehir Demre’yi yaza hazırlıyor
Karla kaplı Dumanlı yayla yolu ulaşıma açıldı
Karla kaplı Dumanlı yayla yolu ulaşıma açıldı
"Covid19 Sonrası Yeni Ekonomi" Webinarı gerçekleştirildi
"Covid19 Sonrası Yeni Ekonomi" Webinarı gerçekleştirildi
Çağlayan’daki içme suyu boru hattı yenilendi
Çağlayan’daki içme suyu boru hattı yenilendi
Antalya’nın toplu ulaşım araçlarına dezenfekte
Antalya’nın toplu ulaşım araçlarına dezenfekte
Kaş Belediyesinden koronaya karşı çağrı merkezi
Kaş Belediyesinden koronaya karşı çağrı merkezi
Jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı
Jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı
Paylaştıkları Korona virüs mücadelesi görüntüleriyle ses getiren Fransızlar Belediye Başkanıyla buluştu
Paylaştıkları Korona virüs mücadelesi görüntüleriyle ses getiren Fransızlar Belediye Başkanıyla buluştu

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim