Dokuma’ya sahaf çarşısı kuruluyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, sahaf festivalinde sözünü verdiği sahaf çarşısının yapımı başladı. Dokuma Sanat Sokağı’na, 21 dükkanın bulunduğu yere sahaf çarşısı kuruluyor.

DokumaPark, kitap kokacak. Cemil Meriç Kütüphanesi ve çocuklara yönelik tren kütüphaneden sonra eski Dokuma Fabrikası’nın yerleşkesine sahaf çarşısı da geldi.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçtiğimiz yıl ikincisini düzenledikleri sahaf festivalinde, DokumaPark’ın içerisine sahaf çarşısı yapacaklarının sözünü vermişti.

“Dokuma’ya 21 dükkanlı sahaf çarşısı”

Park ve Bahçeler Müdürlüğü de, Başkan Tütüncü’nün sözünü verdiği çarşının yapımını başlattı. Dokuma Sanat Sokağı’nda, el emeği çarşısın yanında yapımı süren sahaf çarşısında, 8 metrekare ile 12 metrekare büyüklüğünde 21 adet ahşap dükkan bulunuyor. Sahaf çarşısı projesi, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) ile Antalya Fotoğrafçılar Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası desteğiyle gerçekleştiriliyor.

“Dokuma Sanat Sokağı”

Başkan Hakan Tütüncü, yakın bir tarihte hizmete açılması planlanan sahaf çarşısında incelemelerde bulundu ve proje hakkında bürokratlarından bilgi aldı. Tütüncü, “Dokuma Sanat Sokağı, işte şimdi kelimenin tam anlamıyla sanat sokağı haline geliyor. Sanat Sokağı’na, birbirinden güzel, şık 21 dükkandan oluşan güzel bir sahaflar çarşısı yapıyoruz” dedi.

“Sahaf festivalinde verdiği sözü gerçekleştirdi”

Tütüncü, 2020’de yaptıkları güzel işlerden bir tanesinin de sahaf festivali olduğunu anımsatarak, “Üzerinde hatıraların olduğu eski kitapları, şehirle buluşturmak anlamında yaptığımız sahaf festivalinin ikincisini 2020 Ekim ayında gerçekleştirmiştik. Festivalde, hem sahaf esnafımıza hem de eski kitaplarla ilgilenen, bilgiye, öğrenmeye, okumaya kıymet veren değerli hemşerilerimize, kitap kurtlarına bir müjde vermiştik. Antalya’nın en güzel sahaf çarşısı, adeta bir kültür ve sanat adası haline getirdiğimiz Dokuma’da olacak, demiştik. Şimdi sahaf çarşımızı yapıyoruz. Kısa bir süre sonra sanat sokağın içerisinde sahaf esnafımız olacak. Antalyalı sahaf esnaflarımız, kitaplarını bu çarşıda, kitap kurtları ile buluşturacaklar. Kitap kurtları da aldıkları kitapları, Dokuma’nın park alanında yeşille ve doğa ile buluşarak okuyacaklar” diye konuştu.

“Hemşehrilerine motivasyon teşekkürü”

Her yeni güne, yeni hayaller ve hedeflerle başladıklarına işaret eden Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, “Bu hedefleri gerçekleştirmek için de azimle ve gayretle çalışıyoruz. Hemşerilerimizden aldığımız güçle de başarıdan başarıya koşuyoruz. Hemşehrilerimin, bize verdiği heyecana, motivasyona ve enerjiye şükranlarımı sunuyorum. Bu motivasyonla da sahaf çarşısı gibi güzel ortamlar oluşturuyoruz. DokumaPark’ta, Cemil Meriç Kütüphanesi ve çocuklara yönelik tren kütüphanenin yanına yaptığımız sahaf çarşısı, kitaplarının satıldığı bir yer olarak Dokuma’nın ve şehrin yeni bir öğrenme, okuma yeri olacak” şeklinde konuştu.