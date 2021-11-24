Kepez Belediyesi’nin imara açılan alanlarda kalan zeytin ağaçlarını yerinden sökerek, yeniden toprakla buluşturduğu DokumaPark’ta zeytin hasadı başladı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün “Açılacak yollarda kalan zeytin ağaçlarını kesmeyin, bulvarlara ve parklara dikin” talimatıyla yüzlerce zeytin ağacı yeniden toprakla buluşturuldu. İmara açılan alanlarda kalan zeytin ağaçları kesilmeyerek iş makinesi yardımıyla yerinden sökülerek, taşındığı ilçedeki bulvarlara, parklara, temalı parklara ve hazırlanan bahçelerin bulunduğu DokumaPark’a dikildi. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin bakımını üstlendiği ve aralarında asırlık zeytin ağaçlarının da yer aldığı DokumaPark’ta hasat başladı. Ekipler, yıl boyu baktıkları zeytin ağaçlarının meyvelerini de ağaçlara zarar vermeden topladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de DokumaPark’taki zeytin hasadı mutluluğunu sosyal medya hesaplarından: “Asıl meselemiz çevreye saygı. Kesilmesi muhtemel yüzlerce ağacı taşıdığımız parklarımız bugünlerde bir kez daha “Zeytin Hasadı” heyecanı yaşıyor. Şimdi bu zeytinler yağ olacak ve onu da hemşehrilerimizle paylaşacağız” dedi.